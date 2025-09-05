Der Offshore-Windkraft-Spezialist kämpft Ørsted weiter mit einem schwierigen Marktumfeld. Erneut werden die Dänen mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr beim bereinigten EBITDA vorsichtiger. Die Aktie des Unternehmens ringt daraufhin wieder mit der psychologisch wichtigen Marke von 200 Dänische Kronen.Der Windkraft-Spezialist rechnet im Geschäftsjahr 2025 nun mit einem bereinigten EBITDA (ohne neue Partnerschaften und Stornierungsgebühren) zwischen 24 und 27 Milliarden Kronen (umgerechnet 3,21 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
