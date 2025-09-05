Zürich - Der Streit zwischen dem Schuhhersteller On und der Swissness Enforcement Association (SEA) sowie dem Institut für Geistiges Eigentum (IGE) über die Verwendung des Schweizerkreuzes auf den On-Schuhen im Ausland geht in die nächste Phase. Nach einem Treffen der beiden Seiten am Mittwoch soll nun das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf, fordert On in einem AWP vorliegenden Statement. Dabei könnte ein Präzedenzfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab