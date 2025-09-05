Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG
CMD bestätigt strategische Neuausrichtung und ambitionierte Wachstumsziele - Kursziel erhöht
PVA Tepla hat am Dienstag auf dem Capital Markets Day in London die strategische Neuausrichtung des Unternehmens erläutert und die Wachstumsperspektiven dargestellt. Die Transformation von einem Spezialisten für Kristallzuchtanlagen zu einem Technologiepartner für Hochleistungsmaterialien und Messtechnik-Inspektionen schreitet damit weiter voran und dürfte dem Unternehmen zu neuen Umsatzdimensionen verhelfen. Die Ausführungen des Vorstandes bestätigen unsere positive Einschätzung der Unternehmensstrategie. Nachfolgend unsere Key Takeaways des Kapitalmarkttags.
Klar definierte Wachstumsstrategie in beiden Segmenten: PVA Tepla hat eine klar definierte Wachstumsstrategie, die sich auf die Stärkung der Marktposition in den zwei Segmenten Metrology und Material Solutions konzentriert. Diese ersetzen im Geschäftsjahr 2026 die bisherigen Segmente Semiconductor und Industrial Systems.
Zweistellige Wachstumsraten sowie mittelfristige EBITDA-Marge oberhalb von 20% avisiert: PVA TePla hat sich ehrgeizige finanzielle Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Das Erreichen des Umsatzziels i.H.v. von rund 500 Mio. EUR bis 2028 wird dabei auf drei Säulen gestützt.
Modellanpassungen: Wir haben den Capital Markets Day zum Anlass genommen, unser Finanzmodell für PVA TePla zu überarbeiten. Wir haben unsere Umsatzprognosen für die kommenden Jahre erhöht, um die dynamischen Wachstumstreiber und die starke Entwicklung im Metrology-Segment zu reflektieren. Dennoch bleiben unsere Prognosen vergleichsweise konservativ und liegen leicht unterhalb der Guidance, da wir einerseits eine etwas geringere organische Wachstumsrate annehmen und andererseits potenzielle Umsätze aus Akquisitionen erst nach deren Vollzug in unser Modell aufnehmen.
Auf der Kostenseite erwarten wir aufgrund des signifikanten Ausbaus der Teams in Nordamerika und Asien höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten als vom Unternehmen projiziert. Dies führt in Kombination mit einer konservativeren Top Lineund Bruttomargenprognose dazu, dass unsere mittelfristige EBITDA-Marge leicht unterhalb der 20%-Marke liegt. Zusätzlich passen wir unsere Terminal Value-EBITMarge leicht von 14% auf 15% an, um der neuen, profitableren Erlösstruktur Rechnung zu tragen, die von einem höheren Anteil des margenstarken Metrology-Segments getrieben wird.
Fazit: Die selbstbewusste Vorstellung auf dem Capital Markets Day bestätigt unsere positive Einschätzung der PVA TePla. Nach einem leichten Erlösrückgang im laufenden Jahr sehen wir das Unternehmen insbesondere durch den stark wachsenden Metrologiebereich auf Kurs, das Mittelfristziel zu erreichen. Wenngleich wir den Meilenstein von 500 Mio. EUR Umsatz erst für 2029 erwarten und uns hinsichtlich der EBITDA-Marge leicht unterhalb der Vorstandsprognose positionieren, sehen wir das Unternehmen nach der Transformation vom Auftragsfertiger zum Systemanbieter sehr gut aufgestellt. Die Anpassungen in unserem DCF-Modell führen zu einem neuen Kursziel von 34,00 EUR, zudem bekräftigen wir die Kaufempfehlung trotz der sehr guten Aktienperformance seit Jahresstart.
