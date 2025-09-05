Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A382665/ WKN A38266) mit einem Volumen von bis zu 750 Millionen Euro und einer Laufzeit bis zum 1. September 2028, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,25 Prozent, die Zinszahlung erfolge jeweils zum 1. September, erstmals im Jahr 2026. Die Mindesteinlage liege bei 1.000 Euro. Die Rendite bis zur Fälligkeit werde aktuell mit rund 3,33 Prozent (auf Verfall) angegeben. Die Anleihe sei nicht nachrangig. Das Rating laut S&P liege bei BBB. (Bonds weekly Ausgabe vom 04.09.2025) (05.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
