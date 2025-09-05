Genf - Die Genfer Bankengruppe Reyl Intesa Sanpaolo hat im ersten Halbjahr 2025 trotz eines Rückgangs des Betriebsertrags wieder in die Gewinnzone gefunden. So sank der Betriebsertrag um 14 Prozent auf 47,7 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekanntgab. Der Rückgang sei einerseits auf einen um 2 Prozent tieferen Netto-Zinsertrag sowie einen Rückgang im Kommissionsertrag um 19 Prozent zurückzuführen. In gleichem Ausmass wie der Betriebsertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
