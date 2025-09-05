Die ProSiebenSat.1-Aktie hat am Donnerstag kräftig zugelegt und die Marke von 8 Euro zurückerobert. Hintergrund ist die Meldung, dass der italienische Medienkonzern Media for Europe (MFE) - kontrolliert von der Familie Berlusconi - nun über 75 Prozent der Stimmrechte am Münchener TV-Konzern hält. Anleger hoffen auf frischen Rückenwind und eine europäische Medienallianz, die den US-Streaming-Giganten Paroli bieten könnte. Die von Pier Silvio Berlusconi geführte Media-for-Europe-Holding hat nach eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
