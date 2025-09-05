Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.09.2025 Kursziel: 2,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q2 bestätigt den erwarteten Aufwärtstrend



MS Industrie hat vergangene Woche den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert. Im Vorjahresvergleich ist zu beachten, dass erst zu Beginn des 3. Quartals 2024 die mehrheitliche Veräußerung des Geschäftssegments Ultrasonic vollzogen wurde, das in H1/24 Erlöse von rund 31 Mio. EUR beisteuerte. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen wurden für das Vorjahr entsprechend bereinigt.



[Tabelle]



Umsatz- und EBITDA-Prognosen leicht übertroffen: In H1/25 erzielte MS Industrie einen Konzernerlös i.H.v. 75,2 Mio. EUR (MONe: 74,2 Mio. EUR), was rund 4% unter dem um die Ultrasonic-Aktivitäten bereinigten Vorjahreswert liegt. Gegenüber Q1 legte der Umsatz im verbliebenen Segment XTEC hingegen um 7,9% auf 39,1 Mio. EUR zu. Auch rangiert der Auftragsbestand des Segments mit 79,2 Mio. EUR (+14,1% yoy) per Ende Juni weiterhin auf einem hohen Niveau und spiegelt die in den nächsten sechs Monaten erwarteten Umsatzerlöse wider. Vor diesem Hintergrund erscheint uns die bestätigte Zielsetzung eines Jahresumsatzes i.H.v. rund 150 Mio. EUR gut erreichbar. Ergebnisseitig zeigte sich in Q2 ebenfalls ein Aufwärtstrend. Mit einem EBITDA von 2,7 Mio. EUR (MONe: 2,5 Mio. EUR) konnte unsere Prognose leicht und das Q1-Ergebnis (1,5 Mio. EUR) deutlich übertroffen werden. Die Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres wurde dabei durch negative Einmalkosten für den Anlauf des neuen Werks in Charlotte (North Carolina) um 0,7 Mio. EUR (Q2: 0,3 Mio. EUR) geschmälert. Bereinigt lag das operative Ergebnis damit in H1 nur leicht unter Vorjahr. Der US-Standort mit Produktionsstart im September und ersten Aufträgen eines großen Offroad-Kunden soll in 2026 bereits ein mindestens ausgeglichenes operatives Ergebnis beisteuern, wobei dem Unternehmen bzw. seinen Kunden auch der politische Kurswechsel in den USA und die Aufhebung strikter Emissionsregelungen zugute kommen sollte.



Ausblick H2: Da sich neben der Entkonsolidierung der Ultrasonic-Sparte zum 05. Juli 2024 im Verlauf von H2/24 auch die Geschäftsentwicklung bei MS Industrie deutlich eintrübte, fallen die Vorjahresvergleichswerte in H2/25 nun deutlich niedriger aus. Für das laufende Q3/25 wurde im Verlauf der Präsentation des Vorstands im Earnings Call indikativ ein Umsatzvolumen von rund 38,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt, was rund 18,5% über dem Vergleichswert des Vorjahres läge. Wir rechnen darüber hinaus mit einer Fortsetzung des positiven Ergebnistrends und erachten daher auf Gesamtjahressicht ein zweistelliges EBITDA nach wie vor als realistisch (Guidance: 'deutlich steigend'). In Summe sollte damit zum Ende des Geschäftsjahrs ein leicht positives Konzernergebnis zu Buche stehen (H1: -1,4 Mio. EUR). Nach dem in den kommenden Jahren geplanten Verkauf der verbliebenden Non-Strategic-Assets (Marktwert Immobilie Webberville: ca. 13 Mio. USD; Buchwert 49%-Anteil MS Ultraschall: ca. 17,4 Mio. EUR) und der Rückführung des KfW-Darlehens plant der Vorstand ab 2027 die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen



Fazit: MS Industrie bestätigt mit Q2 den erwarteten Aufwärtstrend und fährt damit u.E. die Ernte der Investitionen in die Effizienzsteigerung der Produktion und Diversifizierung der XTEC-Umsätze ein. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 2,40 EUR.







