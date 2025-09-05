Mit strengerer Investitionsdisziplin, starken Projekten in Großbritannien und Deutschland sowie flexibler Kapitalrückführung sei RWE auf einem klaren Erholungskurs, meinen die Analysten von Bernstein und stufen die Aktie auf Outperform. Die US-Investmentbank Bernstein zeigt sich wieder optimistisch für RWE und stuft die Aktie von Market Perform auf Outperform hoch. Das Kursziel liegt nun bei 41 Euro - ein Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent. Noch im Juli 2024 hatte Bernstein das Papier wegen schwacher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
