Zepp Health (NYSE: ZEPP), die Muttergesellschaft von Amazfit, gab heute bekannt, dass sie die Kern-Assets und das geistige Eigentum von Wild.AI erworben hat, einer innovativen Wellness-Plattform für Frauen, die auf die Optimierung der weiblichen Leistungsfähigkeit durch hormonbasiertes Coaching ausgerichtet ist. Die Akquisition wurde Ende August abgeschlossen und umfasst die proprietäre Technologie von Wild.AI sowie ausgewählte Mitglieder des Führungsteams.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250904482218/de/

Zepp Health (NYSE: ZEPP), the parent company of Amazfit, today announced it has acquired the core assets and intellectual property of Wild.AI, a pioneering women's wellness platform focused on optimizing female performance through hormone-informed coaching.

Wild.AI ist bekannt dafür, dass es physiologische und hormonelle Daten nutzt, um Frauen in den Bereichen Tracking, Training, Ernährung und Regenerierung auf der Grundlage ihres Menstruationszyklus und ihrer Lebensphase zu unterstützen. Von der Menstruation bis zur Menopause liefert die Plattform personalisierte Erkenntnisse, die dazu beitragen, die Leistung zu verbessern, das Verletzungsrisiko zu verringern und das Körperbewusstsein zu vertiefen sowohl für Spitzensportlerinnen als auch für Fitnessbegeisterte im Alltag.

Die Akquisition baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Zepp Health und Wild.AI auf, wie etwa die vor Kurzem eingeführte Mini-App Wild.AI auf der Active 2-Smartwatch von Amazfit. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement für wissenschaftlich fundierte, nutzerorientierte Performance-Tools.

"Unser Mantra 'Train, Recover, Repeat' passt naturgemäß zur Mission von Wild.AI", sagte Scott Shepley, Head of Global Marketing bei Amazfit. "Anstatt das Rad neu zu erfinden, sahen wir die Chance, es flüssiger und schneller laufen zu lassen indem wir die innovativen Funktionen von Wild.AI in unser Performance-Ökosystem integrieren. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Sportlerinnen auf der ganzen Welt bedeutenden Mehrwert zu bieten."

"Wild.AI ist aus dem Wunsch heraus entstanden, in erster Linie für Frauen zu entwickeln und nicht als nachträgliche Ergänzung", sagte Hélène Guillaume, Gründerin von Wild.AI. "Zepp Health teilt unsere Überzeugung, dass physiologisch fundierte Tools entscheidend sind, damit Frauen im Sport erfolgreich sein können. Gemeinsam werden wir unsere Community kontinuierlich unterstützen und den wissenschaftlich getriebenen Ansatz von Wild.AI weiteren Millionen von Menschen zugänglich machen."

Hauptmerkmale der Wild.AI-App:

Tägliches Tracking von hormonellen Symptomen , um personalisierte Erkenntnisse zu gewinnen

, um personalisierte Erkenntnisse zu gewinnen Integration mit Wearables (einschließlich Amazfit, Garmin, Apple Watch), um eine erweiterte Datenbasis zu erhalten

Adaptive Trainings- und Ernährungsberatung basierend auf hormonellen Veränderungen, Symptomen und Regenerationsstatus

basierend auf hormonellen Veränderungen, Symptomen und Regenerationsstatus Informativer Content, der Nutzerinnen ein besseres Verständnis darüber vermittelt, wie sich hormonelle Schwankungen auf Leistungsfähigkeit, Erholung und Verletzungsrisiko auswirken

auswirken Trendanalyse und monatliche Berichte, die Korrelationen zwischen Trainingsbelastung, Symptomen und Hormonphasen aufzeigen

Zepp Health baut sein Serviceangebot für Sportlerinnen weiter aus und wird dazu Folgendes leisten:

Fortlaufender Support der bestehenden Wild.AI-App auf iOS und Android für derzeitige Nutzerinnen

auf iOS und Android für derzeitige Nutzerinnen Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit Wearables von Dritten wie beispielsweise Apple Watch und Garmin

wie beispielsweise Apple Watch und Garmin Beginn der weltweiten Markteinführung von Wild.AI-Funktionen auf Amazfit-Geräten, beginnend in den Vereinigten Staaten

von Wild.AI-Funktionen auf Amazfit-Geräten, beginnend in den Vertiefung des Fokus auf hormonell fundiertes Coaching und Wellness für alle Lebensphasen einer Frau

Die Wild.AI-App steht Nicht-Amazfit-Nutzerinnen weiterhin zur Verfügung und bestehende Services laufen ununterbrochen weiter.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit unter seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

Über Wild.AI

Wild.AI hilft Frauen, ihre Hormone mithilfe eines Ökosystems bahnbrechender Produkte in Superkräfte umzuwandeln. Ihr Flaggschiffprodukt, die Wild.AI-App, soll Frauen dabei helfen, ihre Fitness und sportliche Leistung durch Einblicke zu verbessern, die auf die wichtigsten Meilensteine im Leben einer Frau zugeschnitten sind Menstruationszyklus (einschließlich 148 Verhütungsmittel), Perimenopause und Menopause. Die App, die von 450 Whitepapers unterstützt wird, bietet praktische Trainings-, Ernährungs- und Erholungstipps zur Optimierung von Gesundheit und Fitness. Wild.AI bietet außerdem eine umfassende Suite zusätzlicher Tools, darunter ein Coaching-Dashboard, eine Coaching-Akademie und einen Supplement-Store zur Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Frauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250904482218/de/

Contacts:

Medienkontakt

Mary Woodbury

Head of Public Relations, Amazfit Nordamerika

mary.woodbury@zepp.com