FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS APAX GLOBAL ALPHA TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 165 (181) PENCE - BARCLAYS CUTS HGCAPITAL TRUST TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 570 (600) PENCE - BARCLAYS CUTS NB PRIVATE EQUITY PARTNERS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1510 (1790)P - BARCLAYS CUTS PANTHEON INTERNATIONAL TARGET TO 405 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOURVEST GLOBAL PRIVATE EQUITY TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 3470 P - BARCLAYS RAISES OAKLEY CAPITAL INVEST TARGET TO 725 (660) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 85 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1360 (1350) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JET2 PRICE TARGET TO 2059 (2150) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS NATWEST TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 520 (570) PENCE - EXANE BNP RAISES HSBC TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1100 (880) PENCE - GOLDMAN REINITIATES AVIVA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 736 PENCE - JEFFERIES RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1200 (1140) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 900 (1550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 1450 (1370) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS GENUS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2700 (2075) PENCE - PANMURE LIBERUM CUTS JET2 PRICE TARGET TO 1800 (1920) PENCE - 'BUY' - PANMURE LIBERUM RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 880 (743) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS ADMIRAL GROUP TO 'SELL' (REDUCE) - PRICE TARGET 2350 (2270) PENCE - RBC RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 5200 (4800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3600 (3150) PENCE - 'BUY'
