Die Versicherer die Bayerische und BarmeniaGothaer setzen vermehrt auf Kooperation statt Konkurrenz. Dafür haben die beiden Häuser eine exklusive Vertriebspartnerschaft geschlossen. Im Mittelpunkt: Der Finanzdienstleister compexx Finanz AG, eine Tochter der Bayerischen. Die Bündelung von Ressourcen und Know-how ist in der Wirtschaft gegenwärtig schwer angesagt. Denn Fachkräftemangel, Digitalisierung und Inflation machen effiziente Prozesse notwendig, um Kapazitäten zu schonen und die Wettbewerbsfähigkeit
