Die Robotaxi-App von Tesla hat den Apple App Store erreicht. Jedoch hat die App, die am ersten Tag deutlich mehr Downloads verzeichnete als die Konkurrenz-Apps von Uber und Waymo derzeit nur eine einzige Funktion. DER AKTIONÄR verrät, welche dies ist und wirft einen Blick auf das Chartbild der Tesla-Aktie.Tesla macht den nächsten Schritt in Richtung Zukunft der Mobilität: Die Robotaxi-App des Elektroauto-Pioniers ist ab sofort für alle iPhone-Nutzer zum Download freigegeben. Bereits am ersten Tag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär