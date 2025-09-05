Nachdem der Monatsmarktwert für Solarstrom im Juli auf fast 6 Cent/kWh angestiegen war, sank er im August auf knapp 4 Cent/kWh. Auch bei der Windenergie haben die Marktwerte im August nachgegeben. Der Monatsmarktwert Solar ging im August 2025 auf einen Wert von 3,832 Cent pro Kilowattstunde (kWh) herunter. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Juni lag er noch bei 5,923 Cent/kWh. Der hohe Monatsmarktwert für die Photovoltaik im Juli war für den Sommer untypisch und hing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
