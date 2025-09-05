Die LVMH-Aktie hat am Donnerstag bis zu 3,7 Prozent eingebüßt - der stärkste Rückgang seit Mai. Auch am Freitag setzt sich der Rückgang fort. Auf die Stimmung drückt eine Analystenstimme von Jefferies. Analyst James Grzinich hob das Kursziel zwar an, bleibt aber skeptisch. Grzinich schraubte das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf "Hold". Er begründete dies mit einer leichten Besserung im dritten Quartal, die aber kaum über eine vorübergehende Erholung nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
