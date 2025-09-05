Paris/London/Zürich - Kurz vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche haben die Anleger an Europas Börsen auf die Bremse getreten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx50 , der zuletzt leicht gestiegen war, lag gegen Freitagmittag mit 0,1 Prozent moderat im Plus bei 5.352 Punkten. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht für August und die damit verbundenen Zinserwartungen an den Märkten gehen Investoren keine grösseren Risiken mehr ein. Volkswirte rechnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab