Freitag, 05.09.2025
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
Asset Standard
05.09.2025 12:30 Uhr
Carmignac: Die Zeit für Credit ist noch nicht vorüber

05.09.2025 -

In einem von hoher Volatilität geprägten Umfeld profitierte die Anlageklasse Credit dank ihrer defensiven Eigenschaften von einer deutlich positiven Wertentwicklung, im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie internationalen Aktien, die temporär deutliche Verluste erleiden mussten. Nachdem die Zentralbanken ihren Zinssenkungszyklus begonnen haben und sich die Credit-Spreads in den letzten 24 Monaten verengt haben, stellt sich die Frage, was wir künftig von dieser Anlageklasse erwarten können.

Hohe Renditen trotz engerer Credit-Spreads

  • Seit dem Inflationsschock von 2022 sind die Renditen von Unternehmensanleihen deutlich gestiegen, wodurch eine Anlageklasse wiederbelebt wurde, die in den letzten zehn Jahren an Schwung verloren hatte.
  • Während sich die Renditen in den letzten 24 Monaten aufgrund der Verengung der Credit-Spreads etwas normalisiert haben, deuten die aktuellen Marktbedingungen darauf hin, dass sie sich auf diesem historisch hohen Niveau stabilisieren werden.
  • Die Marktbewertungen scheinen die Erwartungen hinsichtlich großzügiger Zinssenkungen in den kommenden Monaten bereits zu berücksichtigen, während die Credit-Spreads ein Niveau erreicht haben, das keine weitere Verengung mehr rechtfertigt.
  • Wir glauben daher, dass diese Anlageklasse Anlegern eine einzigartige Gelegenheit bietet, Renditen von über 3 % im Investment-Grade-Segment und von über 5 % im Hochzinsbereich zu erzielen, und sogar noch mehr für aktiv verwaltete Fonds wie Carmignac P. Credit (siehe Abbildung 1), dessen jährliche Rendite seit Auflegung in etwa der durchschnittlichen Wertentwicklung europäischer Aktien der letzten 20 Jahren entspricht.

(...)

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Artikel.

