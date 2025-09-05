Einem internationalen Forschungsteam ist die Passivierung von Perowskit-Silizium-Tandem-Solarzellen gelungen. Bei Perowskit-Solarzellen beeinflusst die Oberflächenbehandlung die gesamte Schicht und steigert deren Effizienz. Ein internationales Forschungsteam von Photovoltaik-Wissenschaftler:innen hat einen entscheidenden Schritt in Richtung Industrialisierung von Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen gemacht. Sie konnten zeigen, dass eine Passivierung von Perowskit-Solarzellen in Kombination mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
