EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
DN Deutsche Nachhaltigkeit wird institutionelle Förderin bei PHINEO
Frankfurt am Main, 5. September 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") steigt als institutionelle Förderin bei der unabhängigen Analyse- und Beratungsgesellschaft PHINEO gAG ein. Damit reiht sich die Deutsche Nachhaltigkeit in den renommierten Unterstützerkreis von PHINEO ein, bestehend u. a. aus KPMG, der Bertelsmann Stiftung und dem Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mit der Zusammenarbeit profitieren beide Parteien von dem jeweiligen internationalen Impact-Investing-Netzwerk. Zudem kann die Deutsche Nachhaltigkeit damit ihr Beteiligungsportfolio weiter aufstocken.
PHINEO zählt zu einer der führenden Impact-Agenturen im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum von PHINEO steht die Förderung von gesellschaftlicher Transformation, vor allem in den Bereichen Bildung, Klimaschutz, Inklusion und soziale Gerechtigkeit.
Über die DN Deutsche Nachhaltigkeit
Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.
Investor Relations und Media Relations
edicto GmbH
www.deutsche-nachhaltigkeit.com
05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
|Opern Turm, Bockenheimer Landstraße 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@dn-ag.com
|ISIN:
|DE000A3DW408, DE000A383C76
|WKN:
|A3DW40
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München
|EQS News ID:
|2193760
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2193760 05.09.2025 CET/CEST