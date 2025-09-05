Die deutsche Biotech-Gesellschaft BioNTech kommt der ersten Marktzulassung für ein Krebsmedikament wieder ein Stück näher. Am Freitag berichten die Mainzer und der chinesische Partner DualityBio über positive Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) zur Behandlung von HER2-positivem metastasiertem oder inoperablem Brustkrebs.Konkret hat der Kandidat Trastuzumab Pamirtecan (BNT323/DB-1303) den primären Endpunkt der Studie erreicht, die in China vom Partner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
