SMA hat nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen in Deutschland ein Einheitenzertifikat für einen netzbildenden Batteriewechselrichter mit Momentanreserve erhalten. Damit ist der Weg frei für den Einsatz in Projekten, die ab 2026 am neuen Markt für Momentanreserve teilnehmen wollen. Der Sunny Central Storage, SMAs Batteriewechselrichter für die Kraftwerkssparte, ist nach Angaben des Unternehmens der erste in Deutschland, der ein Einheitenzertifikat für netzbildenden Modus mit Momentanreserve erhalten hat. Das Zertifikat gilt für Anschlüsse an Hoch- und Höchstspannung und basiert auf den Anforderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland