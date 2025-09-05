© Foto: Bart van Overbeeke FotografieDie UBS erwartet für ASML ab 2027 starke Wachstumsimpulse. Eine neue Lithografie-Technik und TSMCs Produktionsausbau sollen den Umsatz deutlich antreiben.Die Schweizer Großbank UBS hat die ASML-Aktie am Donnerstag von Halten auf Kaufen hochgestuft. Die Analysten sehen den niederländischen Hersteller von Halbleiterausrüstung nach einer Phase der Underperformance auf dem Weg zurück zu einem "Quality Compounder". Das Kursziel stieg von 660 auf 750 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 19 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 647,60 Euro entspricht, so die UBS. Rückblick auf die Entwicklung ASML-Aktien hatten im vergangenen Jahr 20 Prozent an Wert verloren. UBS begründet den Rückgang …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE