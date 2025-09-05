Critical One erweitert Projektgebiet mit neuer Goldentdeckung

Anzeige / Werbung

Critical One Energy Inc. hat nach eigenen Angaben das KCR Goldprojekt vollständig übernommen. Es liegt nahe dem bestehenden Howells Lake Antimon Goldprojekt und vergrößert das Gebiet auf mehr als 25.000 Hektar. Laut Firmenangaben wurde in einer historischen Bohrung sichtbares Gold gefunden, darunter Spitzenwerte von 64,1 g/t sowie ein Abschnitt mit 3,54 g/t Gold über 20,4 Meter.

Historischer Goldtreffer bleibt bislang unerforscht

Die Slam-Gold-Zone wurde auf Grundlage einer bereits 1984 kartierten Bodenanomalie lokalisiert, aber erst im Jahr 2010 erstmals bebohrt. Die dabei untersuchte Bohrung (MM1001) ist bislang die einzige, die jemals in dieser Zone durchgeführt wurde. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Bohrausrüstung abgezogen, bevor Ergebnisse vorlagen - Folgearbeiten blieben aus. Laut Unternehmensangaben sei die Zone bis heute weder in der Tiefe noch entlang des Streichens untersucht worden. Auch oberflächlich sei kein Ausbiss sichtbar, was auf erhebliches unerprobtes Potenzial hindeute.