Critical One erweitert Projektgebiet mit neuer Goldentdeckung

Anzeige / Werbung
Critical One Energy Inc. hat nach eigenen Angaben das KCR Goldprojekt vollständig übernommen. Es liegt nahe dem bestehenden Howells Lake Antimon Goldprojekt und vergrößert das Gebiet auf mehr als 25.000 Hektar. Laut Firmenangaben wurde in einer historischen Bohrung sichtbares Gold gefunden, darunter Spitzenwerte von 64,1 g/t sowie ein Abschnitt mit 3,54 g/t Gold über 20,4 Meter.
Critical One Energy Inc. hat nach eigenen Angaben das KCR Goldprojekt vollständig übernommen. Es liegt nahe dem bestehenden Howells Lake Antimon Goldprojekt und vergrößert das Gebiet auf mehr als 25.000 Hektar. Laut Firmenangaben wurde in einer historischen Bohrung sichtbares Gold gefunden, darunter Spitzenwerte von 64,1 g/t sowie ein Abschnitt mit 3,54 g/t Gold über 20,4 Meter.
Historischer Goldtreffer bleibt bislang unerforscht
Die Slam-Gold-Zone wurde auf Grundlage einer bereits 1984 kartierten Bodenanomalie lokalisiert, aber erst im Jahr 2010 erstmals bebohrt. Die dabei untersuchte Bohrung (MM1001) ist bislang die einzige, die jemals in dieser Zone durchgeführt wurde. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Bohrausrüstung abgezogen, bevor Ergebnisse vorlagen - Folgearbeiten blieben aus. Laut Unternehmensangaben sei die Zone bis heute weder in der Tiefe noch entlang des Streichens untersucht worden. Auch oberflächlich sei kein Ausbiss sichtbar, was auf erhebliches unerprobtes Potenzial hindeute.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)