Sachsen will eine finanzielle Beteiligung von Kommunen an Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik einführen. Der VEE Sachsen kritisiert die geplante Höhe, die CDU, SPD und BSW durch einem Änderungsantrag in das Gesetz schreiben wollen. Die Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien Sachsen (VEE Sachsen) hat eine Stellungnahme zum geplanten "Gesetz zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften und akzeptanzfördernder Maßnahmen im Bereich der Erneuerbaren Energien" abgegeben. Zuvor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver