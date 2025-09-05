© Foto: Matt Rourke - APTesla hat in einer am Freitag veröffentlichten Finanzmeldung Investoren um die Genehmigung eines weiteren, großzügigen Vergütungsplans für CEO Elon Musk gebeten. Der neue Plan sieht vor, dass Musk zwölf Tranchen von Tesla-Aktien erhält, wenn das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren bestimmte Meilensteine erreicht. Damit würde Musk auch mehr Stimmrechte bei Tesla sowie bei dem aufstrebenden Robotik-Unternehmen erlangen, was er bereits Anfang 2024 öffentlich gefordert hatte. Um die erste Tranche des Vergütungsplans zu erhalten, muss Tesla seine derzeitige Marktkapitalisierung fast verdoppeln und 2 Billionen US-Dollar erreichen. Zudem müsste das Unternehmen insgesamt 20 Millionen Fahrzeuge …Den vollständigen Artikel lesen ...
