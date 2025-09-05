Die Auswertung von pv magazine ergibt, dass aktuell bereits fast 2,1 Millionen Batteriespeicher in Deutschland in Betrieb sind. Der Zubau für 2025 liegt bislang bei 362. 537 Batteriespeichern mit einer Bruttoleistung von etwa 2,6 Gigawatt und einer nutzbaren Speicherkapazität von fast 4,59 Gigawattstunden für das laufende Jahr. Nach Auswertung der Daten des Marktstammdatenregisters verfügt Deutschland Stand heute über 2. 093. 855 registrierte Batteriespeicher mit einer Bruttoleistung von 15,24 Gigawatt und einer nutzbaren Speicherkapazität von 23,16 Gigawattstunden. Die Datenbasis ist nicht ganz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
