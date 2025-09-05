Die Ferrari-Aktie hat sich nach dem Rücksetzer in Folge der letzten Quartalszahlen wieder auf den Weg nach oben gemacht. Die 200-Tage-Linie wurde überwunden, neue Kaufempfehlungen gab es von der Deutschen Bank und von der UBS.Vor wenigen Tagen erhöhte Deutsche Bank-Analyst Nicolai Kempf sein Kursziel für die Ferrari-Aktie von 430 auf 520 Euro. Der Auto-Analyst geht davon aus, dass Ferrari am Kapitalmarkttag am 08.Oktober die Ziele nach oben setzen wird. Der Experte erwartet einen Anstieg der Konsensschätzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
