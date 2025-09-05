Laut einer neuen Studie im Auftrag des Speicheranlagenentwicklers Eco Stor sind Großbatterien sind heute schon netzdienlich, weil sie Netzkosten reduzieren. Mit einem geeigneten Redispatch-Preissignal würden sie das Netz noch deutlich mehr entlasten. Das Beratungsunternehmen Neon Energy hat in einer neuen Studie im Auftrag von Eco Stor die Netzdienlichkeit von Großbatterien untersucht. Bei ihrer Untersuchung gehen die Analysten von der Grundannahme aus, dass unter Netzdienlichkeit die jeweilige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver