Die Baader Bank hat am 5. September 2025 ein frisches Update zu Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) veröffentlicht und ihre Einstufung auf Add mit einem Kursziel von 59,20 Euro bestätigt. Auf dem aktuellen Kursniveau von 48,80 Euro ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 21 %. Starke Marktposition in Nischenanwendungen Steyr Motors ist ein Spezialist für hochleistungsfähige Dieselantriebe, die sich durch ein überlegendes Leistungsgewicht, extreme Zuverlässigkeit und hohe Effizienz auszeichnen. Die Motoren kommen sowohl im Defense-Bereich - etwa in leichten Panzerfahrzeugen, Marineeinheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
