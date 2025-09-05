© Foto: picture alliance / Laci Perenyi | Laci PerenyiBioNTech und Partner DualityBiologics haben einen Durchbruch in einer Phase-3-Studie zu BNT323 gemeldet. Das Präparat verlängert das Überleben von Brustkrebspatientinnen und treibt die Aktie zweistellig nach oben.BioNTech hat mit einem neuen Krebsmedikament einen wichtigen Erfolg erzielt. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner Duality Biologics testet das Mainzer Biotechunternehmen den Wirkstoff BNT323 gegen eine besonders schwer zu behandelnde Form von Brustkrebs. In einer großen, zulassungsrelevanten Phase-3-Studie in China zeigte das Mittel klare Vorteile gegenüber einem bereits zugelassenen Konkurrenzpräparat von Roche. Die Patientinnen lebten deutlich länger, ohne dass ihre Krankheit …Den vollständigen Artikel lesen ...
