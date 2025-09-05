In den USA sind im August ausserhalb des Landwirtschaftssektors lediglich 22'000 neue Stellen geschaffen worden. Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass die Konjunktur lahmt. Die Arbeitslosenquote steigt von 4.2 % auf 4.3 %. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die US-Wirtschaft ist im Sinkflug, wie die erneut sehr schwachen Arbeitsmarktdaten beweisen. Es scheint nun auch so, dass der schwache Bausektor allmählich auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
