Tonies: Neue Box, neue Euphorie
|7,350
|7,390
|16:48
|7,330
|7,350
|16:45
|Aktuelle Nachrichten
|15:51
|Di
|Toniebox-Chef Tobias Wann - "Ich wollte Pirat werden"
|Di
|Aktie zieht kräftig an!: Tonies: Ja, ist denn heute scho Weihnachten? - Aktie zieht kräftig an
|Innerhalb kürzester Zeit ist die Aktie von Tonies um fast 30 Prozent angezogen. Hintergrund sind neue Produkte vom Spielwarenhersteller. Dürfen sich Anleger und Weihnachtsmann auf eine starke Nachfrage...
|Mo
|Kinder-Liebling Toniebox: Ist der Kurssprung der Tonies-Aktie von 35% gerechtfertigt?
|Die Tonies waren der Darling der deutschen Internetszene. Nach dem SPAC-Lisiting 2021 enttäuschte die Aktie Anleger jedoch. Nun kommt die Toniebox 2 auf den Markt. Die Sehnsucht war groß. Endlich ein...
|Mo
|Söllner: Nvidia "1.000 mal mehr", BYD-Monster + Buffett, Wow Palantir, Tonies, "Bitcoin 1 Mio", VW
|Warren Buffett feiert seinen 95. Geburtstag - Grund genug, auf das beeindruckende Lebenswerk der Investoren-Legende zu blicken und seine wichtigsten Lektionen herauszustellen. Daneben geht es heute...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TONIES SE
|7,480
|-0,93 %