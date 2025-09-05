© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comDas Unternehmen Hon Hai, alias Foxconn, meldet ein zweistelliges Wachstum. KI-Server gleichen die schwachen iPhone-Verkäufe aus und sichern das US-Geschäft ab.Der taiwanische Elektronikkonzern Hon Hai Precision Industry, international bekannt als Foxconn, hat im August einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet. Der wichtigste Partner von Nvidia im Bereich Serverproduktion meldete Einnahmen von 606,5 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 19,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 10,6 Prozent im Jahresvergleich. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz in den Vereinigten Staaten weiter stark bleibt. Servergeschäft …Den vollständigen Artikel lesen ...
