Zürich - Der US-Dollar hat am Freitagnachmittag im Anschluss an die Publikation des jüngsten US-Arbeitsmarktberichts an Wert eingebüsst. Die schwachen Daten lassen eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September erwarten, was dem «Greenback» zusetzt. Der Euro hat zum Dollar kräftig angezogen und kostet aktuell 1,1735 US-Dollar nach einem Kurs von 1,1690 Dollar gegen Mittag. Auch zum Franken büsst der Dollar an Boden ein und das USD/CHF-Währungspaar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
