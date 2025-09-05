Im chinesischen Chengdu ist die Produktion des Volvo ES90 angelaufen. Die ersten Exemplare der elektrischen Oberklasse-Limousine mit 800-Volt-Technik sollen noch in diesem Jahr an Kunden ausgeliefert werden - in Europa. Seitdem der schwedische Autobauer von Geely übernommen wurde, nutzt Volvo immer wieder die Produktionskapazitäten des Mutterkonzerns. Schon das Verbrenner-Vorgängermodell S90 wurde von Geely in China gefertigt, auch die Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
