Hamburg, 05.09.2025 - CTS EVENTIM, Europas führender Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter und weltweite Nummer Zwei, teilt mit, dass Chief Financial Officer Holger Hohrein zum 31.12.2025 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Beide Seiten haben sich in bestem gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ein Nachfolger wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Holger Hohrein hat wichtige Transformationsprozesse initiiert und vorangetrieben. Dazu zählen insbesondere die Weiterentwicklung der Finance-Funktion, die Digitalisierung und Automatisierung interner Abläufe sowie die Harmonisierung globaler Strukturen und Systeme. Darüber hinaus hat er in einer Phase starken Wachstums - sowohl organisch als auch durch Unternehmensakquisitionen - einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der CTS EVENTIM Gruppe geleistet. Dr. Bernd Kundrun, Vorsitzender des Aufsichtsrates, CTS EVENTIM: "Der Aufsichtsrat dankt Holger Hohrein für seine geleistete Arbeit und seinen Einsatz. Besonders bei der organisatorischen Weiterentwicklung und der Begleitung des dynamischen Wachstums hat er wesentliche Impulse gesetzt, von denen CTS EVENTIM auch künftig profitieren wird. Wir wünschen ihm für seine weitere berufliche und private Zukunft alles Gute." Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: "Auch im Namen des gesamten Vorstands danke ich Holger Hohrein für seine engagierte Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Er hat die Finanzorganisation modernisiert, die Digitalisierung entscheidend vorangetrieben und die internationalen Strukturen gestärkt. Damit hat er den Finanzbereich gut für die kommenden Herausforderungen aufgestellt. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünsche auch ich ihm alles Gute." Holger Hohrein, CFO, CTS EVENTIM: "Die Zeit bei CTS EVENTIM war für mich in vielerlei Hinsicht prägend. Besonders gefreut hat mich, diese Jahre gemeinsam mit einem engagierten Team zu gestalten. Für die gute Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danke ich herzlich und wünsche dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg." ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. Corporate Communications Christian Colmorgen

