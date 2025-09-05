Die deutschen Aktienmärkte beenden die Börsenwoche mit Verlusten. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten belasten weltweit die Märkte. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex DAX 0,73 Prozent tiefer bei 23.587 Punkten. Damit rutschte der deutsche Leitindex wieder klar unter die 100-Tage-Durchschnittslinie, die er nach seinem Kursrutsch am Dienstag erst am Vortag zurückerobert hatte. Sie dient als ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
