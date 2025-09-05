© Foto: Salmoirago/Fotogramma - ROPIUniCredit respektiere die deutsche Opposition gegen eine vollständige Übernahme der Commerzbank, doch die Aktionäre hätten das letzte Wort über einen möglichen Deal, erklärte der CEO der italienischen Bank am Donnerstag.Im vergangenen Jahr hat UniCredit ihre Beteiligung an der Comerzbank stetig ausgebaut. Momentan hält sie insgesamt 29 Prozent an der zweitgrößten börsennotierten deutschen Bank: 3 Prozent davon in Form von Optionen, die noch umgewandelt werden sollen. Die UniCredit drängt auf eine Fusion, was die Commerzbank jedoch ablehnt. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] UniCredits CEO Andrea Orcel sagte auf einer Konferenz, UniCredit sei bislang nicht in der Lage gewesen, …Den vollständigen Artikel lesen ...
