Paris/London/Zürich - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten geschlossen. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht untermauerte zwar die Erwartung an eine baldige US-Zinssenkung, nährte aber auch Sorgen um den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft. Der EuroStoxx50 verabschiedete sich 0,53 Prozent tiefer mit 5.318,15 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht sank der Leitindex der Eurozone damit um gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
