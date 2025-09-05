Die T-Rex 3 Pro wurde speziell für Ausdauersportler entwickelt, ist in zwei Größen erhältlich und wurde um eine verbesserte Offline-Kartierung mit automatischer Routenplanung erweitert

Amazfit, eine führende globale Marke für Smart Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), stellt heute die für Trailrunner, Ausdauersportler und Outdoor-Abenteurer entwickelte Amazfit T-Rex 3 Pro vor. Die T-Rex 3 Pro ist das neueste Mitglied der T-Rex 3-Familie und baut auf ihrem Vorgängermodell auf, erhielt aber einige Upgrades, wie verbesserte Materialien, eine optimierte Kartendarstellung, eine Taschenlampe, einen integrierten Lautsprecher und ein Mikrofon sowie ein Saphirglas-Display. PRESSEMAPPE HIER VERFÜGBAR

Die T-Rex 3 Pro wurde erstmals im August während der UTMB-Rennwoche in Chamonix unter Embargo vorgestellt und erwies sich als äußerst nützlich für die Spitzen-Ultraläufer und Amazfit-Botschafter Rod Farvard, Ruth Croft und Rosa Lara Feliu. Sie half ihnen dabei, ihre Performance am Wettkampftag zu optimieren, ermöglichte ihnen die Überwachung ihrer Erholung und lieferte ihnen Echtzeit-Feedback zur Strecke. Ruth Croft belegte den ersten Platz und absolvierte den UTMB 2025 mit einer Zeit von 22 Stunden, 56 Minuten und 23 Sekunden. Sie ist die erste Frau, die den OCC, den CCC und nun den UTMB gewonnen hat.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

Entwickelt für den Einsatz im Gelände

Die T-Rex 3 Pro wurde für extreme Bedingungen entwickelt. Sie verfügt daher über ein Display aus kratzfestem Saphirglas sowie eine Lünette und Tasten aus einer Titanlegierung Grade 5 einem Material, das härter als Edelstahl und robuster als herkömmliches Titan ist. Sie ist in zwei Gehäusegrößen erhältlich, 48 mm und 44 mm, die beide im Hinblick auf Widerstandsfähigkeit in jeder Umgebung entwickelt wurden. Die Uhr kann bei Temperaturen von bis zu -30 °C verwendet werden und funktioniert somit selbst unter den härtesten Wetterbedingungen zuverlässig. Sie ist mit einer zweifarbigen LED-Taschenlampe ausgestattet, die für gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. Der Boost-Modus für zusätzliche Helligkeit, rotes Licht für störungsfreie Sichtbarkeit, SOS-Blinklicht und Sicherheitswarnungen sind weitere praktische Features.

Display und Kommunikation bereit für jedes Abenteuer

Das brillante AMOLED-Display ist in zwei Größen erhältlich: 1,5 Zoll (48 mm Gehäuse) und 1,32 Zoll (44 mm Gehäuse). Die maximale Helligkeit von bis zu 3000 Nits sorgt für optimale Sichtbarkeit auch bei starker Sonneneinstrahlung. Der integrierte Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen Bluetooth-Anrufe und Freisprechkommunikation über Zepp Flow, damit eine Verbindung auch möglich ist, ohne das Smartphone herausholen zu müssen.

Sicher navigieren

Dualband-GPS und die Unterstützung von sechs Satellitensystemen stellen eine präzise Standortverfolgung auch in anspruchsvollem Gelände sicher. Offline-Karten bieten Turn-by-Turn-Navigation, intelligente Neuberechnung der Route, Routenerstellung und Suche nach Points of Interest. Skikarten liefern Daten zu Skigebieten, Farbcodes der Pisten und Standorte der Lifte.

Für Training, Wettkampf und intelligentere Erholung

Über 180 Sportmodi umfassen Trailrunning, Gerätetauchen, Krafttraining mit automatischer Wiederholungserkennung sowie offizielle HYROX-Trainings- und Wettkampfmodi. Das exklusive BioCharge-Energieüberwachungssystem ermittelt anhand von Trainingseinheiten, Erholung und Stress dynamisch einen Score und unterstützt die Nutzer so dabei, ihre Leistung jeden Tag aufs Neue zu optimieren. Und dank einer Batterielaufzeit von bis zu 25 Tagen beim 48-mm-Modell und 17 Tagen beim 44-mm-Modell ist die T-Rex 3 Pro wie geschaffen für lange Strecken.

Teil des Amazfit-Ökosystems

Die T-Rex 3 Pro lässt sich nahtlos mit Performance-Tools wie Helio Strap und Helio Ring integrieren und mit der Zepp App verbinden, wo Nutzer alle ihre Gesundheits-, Fitness- und Schlafdaten an einem Ort einsehen können. Ein Abonnement ist nicht erforderlich, und die App ist sowohl mit Android als auch mit iOS kompatibel. Neue Integrationen von Drittanbietern werden in Kürze verfügbar sein.

"Mit der T-Rex 3 Pro konnten wir unsere leistungsstärkste Outdoor-Uhr noch weiter verbessern", so Wayne Huang, CEO von Zepp Health. "Außerdem erhalten Nutzer Zugang zum erweiterten Amazfit-Ökosystem, in dem fortschrittliche Trainingstools, beispielsweise das Helio Strap mit branchenführender PPG-Genauigkeit, die Uhr ergänzen und ein komplettes System bilden, das Sportlern hilft, zu trainieren, sich zu erholen und noch besser zu werden."

Farben, Preise und Verfügbarkeit

Die Amazfit T-Rex 3 Pro wird in den USA ab dem 5. September 2025 für 399,00 US-Dollar auf Amazfit.com und bei Amazfit-Handelspartnern wie Amazon erhältlich sein. Preise und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

Die Uhr ist in den folgenden Farbvarianten erhältlich:

Tactical Black (48 mm): Erhältlich ab dem 5. September bei Amazfit.com und Amazon

Black Gold (48 mm): Erhältlich ab dem 25. September bei Amazfit.com // Ab Q4 erhältlich bei Amazon

Gold and Gray (44 mm): Ab Q4 erhältlich bei Amazfit.com und Amazon

Black Gold (44 mm): Ab Q4 erhältlich bei Amazfit.com und Amazon

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.amazfit.com und folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Medienvertreter und Influencer können sich für das Amazfit-Partnerprogramm auf Amazon und Commission Junction über den Link anmelden.

Über Amazfit

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables mit Schwerpunkt auf Gesundheit und Fitness, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Hauptsitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health ist als dezentralisierte Organisation mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten tätig.

Mit einer großen Auswahl an Smartwatches und Armbändern ermutigt Amazfit unter seinem Markenslogan "Discover Amazing" Menschen dazu, Grenzen zu überwinden, Erwartungen zu übertreffen und jeden Moment zu genießen. Amazfit wird von der proprietären Gesundheitsmanagement-Plattform von Zepp Health unterstützt, die rund um die Uhr cloudbasierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen liefert, um Nutzern dabei zu helfen, ihre Wellnessziele zu erreichen.

Die Smartwatches von Amazfit sind für ihre herausragende Verarbeitung bekannt und haben zahlreiche Designpreise gewonnen, darunter den iF Design Award und den Red Dot Design Award. Amazfit wurde 2015 gegründet und wird von Millionen von Nutzern geschätzt. Die Produkte sind in über 90 Ländern in Amerika, EMEA und APAC erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

