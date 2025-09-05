Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 septembre/September 2025) - The common shares of Kleen HY-DRO-GEN Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

KLEEN-HY-DRO-GEN INC., Founded and based in Pickering, Ontario Canada, is a Canadian clean-tech company with the goal of delivering safe, sustainable heating solutions powered by On-Demand Hydrogen technology. Its flagship product, the KLEENHEAT (Patent Pending) furnace, is the world's first zero-emissions residential heating system designed to eliminate carbon output while supporting government net-zero targets. The KLEENHEAT system produces hydrogen and oxygen gas on demand and uses it as clean fuels to efficiently create heat for our customers without emissions.

_________________________________

Les actions ordinaires de Kleen HY-DRO-GEN Inc. ont été approuvées pour une inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com le jour du trading.

KLEEN-HY-DRO-GEN INC., Fondée et basée à Pickering, Ontario, Canada, est une entreprise canadienne de technologies propres dont l'objectif est de fournir des solutions de chauffage sûres et durables grâce à la technologie de l'hydrogène à la demande. Son produit phare, le four KLEENHEAT (demande de brevet en cours), est le premier système de chauffage résidentiel zéro émission au monde conçu pour éliminer les émissions de carbone tout en soutenant les objectifs de zéro émission nette du gouvernement. Le système KLEENHEAT produit de l'hydrogène et de l'oxygène à la demande et les utilise comme combustibles propres pour créer de la chaleur efficacement pour nos clients sans émissions.

Issuer/Émetteur: Kleen HY-DRO-GEN Inc. Security Type/Titre: Class B Common Shares/Classe B Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): KLN NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 89 042 220 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 19 000 000 CSE Sector/Catégorie: CleanTech/Technologies propres CUSIP: 49848M 10 4 ISIN: CA49848M 10 4 1 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 9 SEPT 2025 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation



The Exchange is accepting Market Maker applications for KLN. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)