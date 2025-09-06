Bern / Washington - Bundesrat Guy Parmelin ist nach Washington gereist. Er machte den USA ein neues Angebot im Zollstreit. Noch am Freitag fanden Gespräche auf Ministerebene statt. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Howard Lutnick äusserte sich Parmelin jedoch nicht zum Verlauf. Im Vorfeld des Treffens hatte Lutnick jeglichen Schweizer Optimismus. «Lassen Sie uns hören, was sie zu sagen haben», hiess es von Lutnick über die Schweizer Delegation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab