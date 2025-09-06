PTA-News: Aktien Global News: De.mem: Mit Membrantechnik in den Megatrend Wasser investieren

DJ PTA-News: Aktien Global News: Mit Membrantechnik in den Megatrend Wasser investieren

Frankfurt (pta000/06.09.2025/07:35 UTC+2)

Die EU-Kommission zieht die Notbremse: Im Mai 2025 kündigte sie eine neue europäische Wasserstrategie an. Ziel ist es, Wasserverbrauch systematisch zu reduzieren - nicht nur bei Privathaushalten, sondern vor allem in Industrie und Landwirtschaft. Die Botschaft aus Brüssel ist deutlich: Der Umgang mit der Ressource Wasser muss sich ändern.

Technologien im Fokus - nicht Verzicht, sondern Effizienz

Der Handlungsdruck wächst. Dürren, fallende Grundwasserstände, überlastete Ökosysteme - die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht mehr zu übersehen. Umweltkommissarin Jessika Roswall fordert ein "Umdenken im Umgang mit der kostbaren Ressource". Dabei geht es nicht um Verzicht, sondern um Effizienz. Intelligente Systeme zur Wiederaufbereitung, Entsalzung oder Regenwassernutzung bieten konkrete Antworten auf drängende Fragen. Besonders gefragt: Technologien, die Wasserverluste verringern und ungenutzte Quellen nutzbar machen. Hier setzt der Trend zur Technologisierung an - mit wirtschaftlicher Relevanz auch für börsennotierte Anbieter.

De.mem: Lösungskompetenz trifft auf bewährtes Geschäftsmodell

Ein Beispiel für einen solchen Anbieter ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Das australische Unternehmen hat sich auf dezentrale Wasseraufbereitungssysteme spezialisiert. Je nach Verschmutzungsgrad und gewünschter Wasserqualität kommen unterschiedliche Membrantechnologien zum Einsatz. De.mem verfolgt dabei ein klares Geschäftsmodell nach dem BOO-Prinzip - "Build, Own, Operate". Das Unternehmen errichtet nicht nur Anlagen, sondern betreibt sie auch selbst. Kunden sparen sich hohe Anfangsinvestitionen, während De.mem auf wiederkehrende Einnahmen baut.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt das Projekt im Selwyn Snow Resort in New South Wales. Dort betreibt De.mem eine kompakte Membranbioreaktor-Anlage in zwei 40-Fuß-Containern. Die Technologie basiert auf Hohlfasermembranen, die das Abwasser des Resorts so weit aufbereiten, dass es für die Schneeproduktion genutzt werden kann. Die Anlage ist für extreme Wetterbedingungen ausgelegt, De.mem übernimmt auch die laufende Wartung. Eine klassische Kreislauflösung mit ökologischer und ökonomischer Komponente.

Megatrend Wasser: Technologischer Wandel in vollem Gang

Der Wassersektor gewinnt an strategischer Bedeutung - und das nicht nur in Europa. Weltweit rückt das Thema Wasser in den Fokus von Politik und Wirtschaft. Die Gründe liegen auf der Hand: Wasser wird immer gebraucht - unabhängig von Konjunkturen oder geopolitischen Entwicklungen. Australien zählt zu den Pionieren in der Wassertechnologie. Unternehmen wie De.mem (ISIN: AU000000DEM4) profitieren von der dort über Jahre aufgebauten Expertise.

Inzwischen wächst auch international das Interesse an Lösungen für geschlossene Wasserkreisläufe. Denn nachhaltiges Wirtschaften bedeutet heute nicht mehr nur Emissionen zu reduzieren, sondern Ressourcen ganzheitlich zu denken - von der Nutzung über die Wiederverwertung bis zum Recycling. Genau hier setzen Unternehmen mit funktionierenden Technologien an. Der Trend ist in Bewegung - und dürfte so schnell nicht an Tempo verlieren.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

