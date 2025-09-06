Cybersecurity ist ein Megatrend - und Palo Alto Networks mittendrin, statt nur dabei. Vor 20 Jahren erst gegründet, gehört das Unternehmen mit einem Börsenwert von 130 Milliarden Dollar zu den absoluten Schwergewichten der Szene. Und geht es nach den Analysten, so ist bewertungstechnisch noch deutlich mehr möglich.In der zurückliegenden Handelswoche haben die Analysten von Morgan Stanley das Papier des Cybersecurity-Spezialisten erneut unter die Lupe genommen. Der Zielkurs wurde leicht von 210 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
