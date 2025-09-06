Trotz ungewöhnlich niedriger Gasspeicher zeigt sich RWE-Vorstandschef Markus Krebber unbeeindruckt. Die Anleger reagieren jedoch zurückhaltend, die Aktie bewegt sich kaum vom Fleck.Gaslage entspannt sich auf höherem Niveau Die aktuelle Füllmenge der deutschen Gasspeicher liegt unter dem langjährigen Durchschnitt, dennoch bleibt die Unternehmensführung von RWE gelassen. Vorstandschef Markus Krebber rechnet mit stabilen Großhandelspreisen rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de