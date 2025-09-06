DJ PTA-News: Aktien Global News: Zacks Research: Aufwärtspotenzial von mehr als +400% bei NurExone Biologic

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: Zacks Research: Aufwärtspotenzial von mehr als +400% bei NurExone Biologic

Frankfurt, 07.09.2025 (pta000/06.09.2025/18:05 UTC+2)

Die Analysten von Zacks Research haben die kanadische Biotech-Firma NurExone Biologic unter die Lupe genommen - und zeigen sich vom Potenzial des Unternehmens überzeugt. So geben die Experten den fairen Wert mit 3,50 $ an. Aktuell liegt der Kurs bei 0,81 $.

ExoPTEN - mehr als nur ein Nischenprojekt

Im Zentrum der Analyse steht ExoPTEN, eine neuartige Plattformtherapie auf Basis von Exosomen. Was Zacks Research besonders hervorhebt: Die Partikel von NurExone senden in unabhängigen Studien mehr als doppelt so viele heilungsfördernde Signale wie der aktuelle Branchenstandard. Damit eröffnen sich Chancen weit über die Kernindikation Rückenmarksverletzungen hinaus - mögliche Anwendungen reichen von Wundheilung über ästhetische Dermatologie bis hin zur orthopädischen Regeneration.

CEO Jacob Licht bringt es auf den Punkt: "Diese Daten bestätigen, dass die von unserer US-Tochtergesellschaft hergestellten naiven Exosomen eine starke regenerative und therapeutische Wirkung haben werden. Da sie mehr als doppelt so viele Wundheilungssignale liefern wie der Branchenbenchmark, sind Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Reparatur denkbar."

Starke präklinische Daten

Auch die präklinischen Ergebnisse untermauern das Potenzial: In Tierversuchen konnten alle mit ExoPTEN behandelten Tiere nach einer Rückenmarksverletzung wieder laufen - ein Wert, den die Kontrollgruppe nur in Ausnahmefällen erreichte. Der nächste Schritt: eine Phase-1/2a-Studie mit Patienten, die 2026 starten soll.

Darüber hinaus liefert ExoPTEN auch in der Augenheilkunde spannende Ansätze. Im renommierten Goldschleger Eye Institute erzielte die Plattform vielversprechende Ergebnisse bei Sehnervschäden. Studienleiterin Dr. Ifat Sher betont: "Die Ergebnisse dieser erweiterten Studie sind äußerst ermutigend. ExoPTEN zeigt Potenzial als Behandlung, die die Funktionalität wiederherstellt und Neuroprotektion bietet."

Rückenwind durch Regulierung - Milliardenmarkt im Blick

Ein zusätzlicher Vorteil: ExoPTEN hat in den USA und Europa den Orphan-Drug-Status erhalten. Damit gehen nicht nur steuerliche Vorteile einher, sondern auch eine Exklusivität im Markt. Gerade im Bereich Sehnerv-Therapien könnte das ein entscheidender Hebel sein, zumal der adressierbare Markt auf rund 5,5 Milliarden $ geschätzt wird - bei jährlich mehr als acht Prozent Wachstum.

Früh dabei, wenn es groß wird?

Zwar steckt NurExone noch in einer frühen Entwicklungsphase. Doch Zacks Research sieht das Unternehmen auf einem spannenden Weg: Die bisherigen Daten deuten auf das Potenzial einer wegweisenden Therapie hin. So sind die Experten von Zacks Research auch von dem Potenzial des Aktienkurses überzeugt. Der von den Analysten errechnete Fair Value der Aktie von 3,50 $ entspricht mehr als dem Vierfachen des aktuellen Kurses von 0,81 $.

----------

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 https://nurexone.com Land: Israel & Kanada

Quellen: https://nurexone.com/wp-content/uploads/2025/08/Zacks_SCR_Research_08112025_NRXBF_Sorensen.pdf

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757174700594 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2025 12:05 ET (16:05 GMT)