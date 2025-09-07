Der Anbieter für Medizin- und Sicherheitstechnik ist trotz des Kursanstiegs günstig zu haben. Der hohe Auftragseingang spricht für ein starkes zweites Halbjahr. Von Philipp Roos. Was in der Vergangenheit schlecht gelaufen ist, kann künftig durchaus besser werden. Ein Beispiel könnte der Aktienkurs von Drägerwerk sein. Dieser notiert aktuell weit unter Buchwert und bietet hohes Potenzial. Bereits im vergangenen Jahr legte die Marge zu, obwohl die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE