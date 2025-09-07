© Foto: Peter Morgan/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW37) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 09. September: Oracle Die Anteile von SAP-Rivale Oracle blicken auf ein bislang außergewöhnlich gutes Börsenjahr zurück. Um 39,7 Prozent hat sich die Aktie verteuert, zeitweise lagen die Gewinne sogar jenseits der 50 Prozent-Marke. Grund hierfür ist die hohe Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen, vor allem AI-as-a-Service hat sich für das Unternehmen als Goldgrube entpuppt: Oracle vermietet an andere Konzerne Rechenleistung, um damit KI-Modelle zu trainieren und zu betreiben. …Den vollständigen Artikel lesen ...
