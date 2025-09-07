Kaiserslautern - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Rheinland-Pfalz sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern mit.



Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz vor der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Audi S8 und ein VW Golf, beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Drei Insassen des Golfs starben an der Unfallstelle. Der 46-jährige mutmaßliche Fahrer des Audi überlebte verletzt.



Die Autobahn war bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Mehrere Autofahrer wendeten eigenmächtig auf der Fahrbahn, was die Gefahr weiterer Unfälle erhöhte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen oder zur Fahrweise geben können, sich zu melden.





