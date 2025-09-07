Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 konnte im Wochenverlauf 10,71 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war "Anbieter von Online-Bestelldiensten für Essen und andere Waren" aus Berlin der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 25,11 Euro, und dieser Kurs war zugleich das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra. Die Aktie hat zwei frische Kaufsignale geliefert, und schon am Montag werden wir vielleicht erfahren, ob es Richtung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.