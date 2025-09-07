Adidas ISIN: DE000A1EWWW0 konnte im Wochenverlauf 5,62 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 175,70 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 176,65 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS